Сухопутные войска Перу продолжают оценку основных боевых танков для закупки

ЦАМТО, 5 ноября. Сухопутные войска Перу проводят оценку основных боевых танков ведущих мировых производителей, которыми планируется заменить парк устаревших Т-55 и АМХ-13.

Как напоминает Defensa.com, в ходе состоявшегося в Лиме 23 октября форума "Оборонная промышленность, как государственная политика" начальник командования логистики Сухопутных войск и член совета директоров Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito (FAME S.A.C.) генерал-майор Хорхе Аревало Калиновски представил предложение южнокорейской Hyundai Rotem о возможном совместном производстве в Перу 280 боевых бронированных машин К808 с колесной формулой 8x8 и 150 основных боевых танков К2 "Блэк Пантер".

Предложение, о котором издание Defensa.com сообщало после проведения форума, представляет собой 15-летний план модернизации, включающий безвозмездные для перуанского государства инвестиции в размере 270 млн. долл. в строительство завода по сборке танков и бронетехники, для которых 30% комплектующих и услуг будут производиться / предоставляться внутри страны.

Хотя некоторые СМИ предположили, что руководство ВС Перу уже выбрало танк K2 и строительство завода по сборке танков и бронемашин – дело решенное, на самом деле план Hyundai Rotem на данный момент является всего лишь предложением. В перуанской армии еще не принято решение, какой танк заменит Т-55 и AMX-13.

Кроме того, необходимое финансирование для завершения сделки в настоящее время отсутствует. Комитет по оперативным техническим исследованиям (CETO), отвечающий за программу "Приобретение нового основного боевого танка (MBT)", еще не завершил свою работу. Его работа сосредоточена, помимо прочего, на определении ориентировочной стоимости приобретения и оценке эксплуатационных характеристик следующих танков: "Леопард-2E6" компании Rheinmetall (Германия), K2 "Блэк Пантер" компании Hyundai Rotem (Республика Корея), M1A1/A2 "Абрамс" компании General Dynamics Land Systems (США) и MBT-3000 компании NORINCO (КНР). Также рассматриваются предложения Польши и Турции.