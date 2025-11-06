Войти
ТАСС

Фидан: мирные усилия по Украине должны учитывать реалии на фронте

207
0
0
Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Глава МИД Турции отметил, что республика "продолжает прилагать целенаправленные усилия по достижению мира посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами"

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна продолжит искать пути для урегулирования конфликта на Украине, и отметил, что мирные усилия должны учитывать реалии и интересы сторон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы убеждены, что можем достичь справедливого и прочного мира только дипломатическим путем. Имеющиеся [на этом пути] проблемы не изменят нашей решительной позиции в отношении достижения мира посредством диалога и переговоров. Крайне важно, чтобы эти усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке", - заявил Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен. Трансляцию выступления вел МИД Турции в соцсетях.

Министр добавил, что "Турция продолжает прилагать целенаправленные усилия по достижению мира посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами".  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Финляндия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214