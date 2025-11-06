Фидан: мирные усилия по Украине должны учитывать реалии на фронте

Глава МИД Турции отметил, что республика "продолжает прилагать целенаправленные усилия по достижению мира посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами"

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна продолжит искать пути для урегулирования конфликта на Украине, и отметил, что мирные усилия должны учитывать реалии и интересы сторон.

"Мы убеждены, что можем достичь справедливого и прочного мира только дипломатическим путем. Имеющиеся [на этом пути] проблемы не изменят нашей решительной позиции в отношении достижения мира посредством диалога и переговоров. Крайне важно, чтобы эти усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке", - заявил Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен. Трансляцию выступления вел МИД Турции в соцсетях.

Министр добавил, что "Турция продолжает прилагать целенаправленные усилия по достижению мира посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами".