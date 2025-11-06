Песков указал на критическую важность испытаний нового оружия для РФ

Испытания комплекса «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», создателей которых наградил президент России Владимир Путин, является важным событием для обороны России. Об этом 5 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень важно, критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности нашей страны», — подчеркнул он.

Песков отметил, что это не является прецедентом, поскольку глава государства и ранее неоднократно награждал создателей новых видов вооружений и систем доставки. При этом конкретная информация о наградах остается закрытой в соответствии с указами президента.

Ранее, 4 ноября, Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». Президент также поблагодарил производственные коллективы, которые работали над «Буревестником» и «Посейдоном».Он также отметил, что по дальности полета российская крылатая ракета превзошла все известные ракетные комплексы мира.