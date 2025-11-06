Дания остановила строительство производства топлива для ракет «Фламинго»

Источник изображения: topwar.ru

Пока Зеленский вовсю грозится массовым производством «украинских» крылатых ракет «Фламинго», способных поражать цели в глубине России на расстоянии до 3000 км, их выпуск сталкивается со все большей чередой скандалов. Вначале выяснилось, что компания-производитель нового «чудо-оружия» Fire Point совсем недавно никакого отношения к оборонной промышленности не имела. Это дочернее предприятие Ukrainian Fire Point, которое в феврале 2022 года по регистрационным данным было кастинговым агентством подбора актеров для съемок.

Газета The New York Times (NYT) выяснила, что ее владелец Егор Скалига параллельно является генеральным директором компании At Point, которая занимается поиском локаций для съемки фильмов. Она была упомянута в титрах комедии 2016 года «Восемь лучших свиданий» с Зеленским в главной роли. Технический директор Fire Point Ирина Терех ранее руководила компанией по производству предметов экстерьера из бетона.

Однако это не помешало аффилированной с главой киевского режима компании стать одним из крупнейших подрядчиков для ВСУ. Только на этот год Fire Point получила контракты на общую сумму один миллиард долларов, пишет NYT со ссылкой на ее руководство. Эта сумма примерно равна 10% расходов Украины на оборонные закупки. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование в отношении компании по поводу связей с совладельцем основанной Зеленским киностудии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

Все это не помешало властям Дании запустить проект по строительству завода в Скридструпе, на котором должно производиться твердое ракетное топливо для «Фламинго». Здание завода должно быть построено несмотря на несоответствие более чем 20 датским законам и нормативным требованиям. Поставлять на Украину топливо планировалось с 1 декабря 2025 года.

Но и в этом вышла серьезная заминка. В Дании вдруг спохватились и объявили о заморозке проекта по строительству завода. Причиной стало то, что очень привычно для Киева, но совсем не устраивает Копенгаген. Министр промышленности королевства Мортен Бёдсков заявил, что у компании Fire Point выявлены непрозрачная структура собственности, сомнительные технологии и чрезмерный пиар.

Теперь правительство Дании требует аудита и проверки, кто на самом деле стоит за украинской «оборонной» компанией и куда уходят деньги, выделяемые Киевом на производство ракет, а на деле поступающие от западных спонсоров Зеленского. В датской прессе «Фламинго» уже прозвали «ракетным единорогом без двигателя».

Впрочем, локализация производства собственных дальнобойных ракет на Украине в принципе невозможна. Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко отмечает, что в результате массированных атак ВС РФ по промпредприятиям уничтожено практически все, что могло производить баллистические и крылатые ракеты.

Крылатые ракеты — КБ «Луч» (расположено в Киеве). Вы же знаете, что происходит рядом с одной станцией метро, не буду называть где — все знают. Что касается баллистики, россияне практически уничтожили всё, что у нас могло производить баллистику. Понятно, что баллистика — это Днепр (Днепропетровск) и Павлоград, ракеты и двигатели. Туда летит все, что может долететь, в эти районы попадают и «Молнии», и КАБы

— констатировал украинский авиаэксперт.

Впрочем, все это не мешает киевским пропагандистским ресурсам утверждать, что серийное производство ракет «Фламинго» и «Рута» (производится в Швейцарии) с августа этого года уже налажено на Украине. Во вражеских пабликах вовсю пишут и об их применении для ударов по целям в РФ. Российские официальные и неофициальные источники эту информацию не подтверждают.