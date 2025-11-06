Азербайджан получил ЗРК HQ-9BE китайского производства

ЦАМТО, 5 ноября. В ходе ночной репетиции военного парада в Баку, приуроченного ко Дню Победы 8 ноября, Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали недавно полученные ЗРК HQ-9BE дальнего действия.

Судя по опубликованным 4 ноября в соцсетях снимкам с подготовки парадных подразделений, участие в параде примут, как минимум, две пусковые установки комплекса HQ-9BE китайской корпорации CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Подробности сделки неизвестны.

На текущий момент система HQ-9B находится на вооружении Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Марокко. Согласно еще не подтвержденной информации, в начале года комплекс получил Египет, а в июле этого года – Иран. В августе этого года также появилась информация, что ЗРК HQ-9B получит Судан через оборонное соглашение с Пакистаном.

HQ-9B (экспортное обозначение FD-2000B) – система ПВО дальнего действия разработки китайской корпорации CASIC, способная перехватывать воздушные и баллистические цели на дальности до 200 км, высота перехвата – 30 км, дальность обнаружения РЛС – 280 км. Комплекс предназначен для поражения всех типов аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет), летящих со скоростью до 1000 м/с на удалении до 125 км и на высотах от 25 м до 27 км. FD-2000 обнаруживает до 100 целей одновременно, сопровождает 30 и уничтожает до 8 воздушных объектов. Время развертывания – около 20 мин.