Шведский генерал рекомендует НАТО перенимать опыт ВСУ, чтобы не проиграть России

Командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман опасается, что армии стран НАТО рискуют проиграть в случае начала вооруженного конфликта с Россией, если не произойдет существенного изменения в темпах разработки систем вооружения. По мнению Викмана, то, что сейчас можно наблюдать на Украине, является «мастер-классом по ускоренной адаптации» и явным признаком того, что «побеждает та сторона, которая учится быстрее».

Как сообщает издание Breaking Defense, в ходе международной конференции Defence IQ шведский генерал отметил, что если Запад не сможет своевременно внедрять инновации и учиться, НАТО может проиграть. Как это ни парадоксально, в качестве положительного примера Викман приводит украинскую армию. При этом его, похоже, нисколько не смущает, что ВСУ, даже несмотря на военную поддержку большинства стран НАТО, очевидно проигрывают в вооруженном конфликте с Россией.

Говоря об исключительной скорости технологических изменений, наблюдавшихся в ходе боевых действий на Украине, командующий ВВС Швеции добавил, что тактика меняется практически еженедельно и в настоящее время фактически ни один вид вооружений, которое поставляется Западом Украине, не используется так, как было задумано изначально.

Примечательно, что комментарии Викмана прозвучали на фоне призывов лидеров стран Северной Европы к военной промышленности как можно скорее предоставить им новые технологии, проверенные на Украине, и меньше концентрироваться на программах по созданию вооружений, имеющих многолетние циклы разработки.