Россия и Шри-Ланка начали первые совместные военные учения

Они проходят на территории социалистической республики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первые совместные военные учения России и Шри-Ланки "Тропа росомахи" начались на территории социалистической республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На территории центра подготовки Сухопутных войск в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка проходит первые совместные российское-ланкийские учения "Тропа росомахи - 2025". От российской стороны руководителем учений является генерал-майор Андрей Козлов, от ланкийской - генерал-майор Приянта Ниваратне. Российскую сторону на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа", - сообщили в российском военном ведомстве.