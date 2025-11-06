Войти
Lenta.ru

Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили

246
1
0
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Эксперт Дандыкин: ПВО России приспособилась к ракетам Storm Shadow

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские системы противоракетной обороны (ПВО) способны бороться с британскими ракетами. Об этом он заявил в разговоре с изданием «ВФокусе Mail».

В начале ноября агентство Bloomberg сообщило о тайной поставке Украине партии ракет Storm Shadow. В комментарии для журналистов военный эксперт Дандыкин отметил, что российские военные уже знают, как эффективно бороться с западными ракетами и описал их влияние на ход специальной военной операции (СВО).

По словам Дандыкина, Россия уже сталкивались со Storm Shadow: «Наша ПВО к ним уже приспособилась». «Стреляли ими, в частности, по Севастополю и пытались по Крымскому мосту. Не получилось», — сказал специалист. Дандыкин отметил, что ПВО придется приложить определенные усилия для нейтрализации ракет.

Также военный эксперт подчеркнул, что подобные ракеты применяются с помощью авиации, а российские вооруженные силы (ВС) регулярно уничтожают аэродромы противника. По его мнению, это усложняет применение Storm Shadow. В заключение Дандыкин назвал Великобританию, которая решилась на тайную поставку ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ), одной из наиболее заинтересованных в продолжении конфликта сторон.

В начале ноября эксперт журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила ВС России обходить украинские системы ПВО Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
SCALP
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
06.11.2025 01:38
КР   наводится в 3d пространстве  на   конечном участке  траектории  по образу фото или видео    цели. Чтобы сбить наведение   достаточно дымовой завесы или   маскировочные сети чтобы сбить очертания цели.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214