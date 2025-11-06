Войти
В Кремле объяснили необходимость испытаний «Буревестника» и «Посейдона»

Источник изображения: Фото: vk.com/Минобороны России

Песков: Россия развивает вооружения в качестве щита против «горячих голов»

Россия развивает свои системы вооружений в качестве щита против «горячих голов», готовых на необдуманные действия. Об этом 5 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


«Российская Федерация планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость и стать надежным щитом против <...> «горячих голов», — сказал он в ходе брифинга.

Песков уточнил, что у Москвы вызывает обеспокоенность потенциальная готовность агрессивно настроенных к России лиц пойти на необдуманные действия. Кто конкретно подразумевается под «горячими головами», официальный представитель Кремля не объяснил.

Накануне президент России Владимир Путин наградил коллективы разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». В ходе церемонии он сообщил, что в зоне испытаний ракеты 21 октября находился разведывательный корабль НАТО, однако Россия не мешала его работе. Путин иронично предположил, что присутствие судна помогло западным специалистам убедиться в высокой точности ракеты «Буревестник».

