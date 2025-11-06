Войти
ЦАМТО

Rheinmetall построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 5 ноября. Компания Rheinmetall 4 ноября сообщила о состоявшейся в н.п. Байсогала (Литва) церемонии, посвященной началу строительства завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Его будет эксплуатировать совместное предприятие Rheinmetall Defence Lietuva.

В мероприятии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене, министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, министр финансов Криступас Вайтекунас, министр внутренних дел Владислав Кондратович, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Боеприпасный завод в Байсогале займет площадь около 340 гектаров. Ожидается, что производственная мощность предприятия составит десятки тысяч снарядов в год. Rheinmetall намерена инвестировать в предприятие до 300 млн. евро. Будет создано до 150 рабочих мест. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Сертификация линии первоначально будет завершена до конца 2026 года. Затем, в зависимости от количества заказов, в 2027 году начнется постепенный выход на проектную мощность. В строительстве и эксплуатации завода будут участвовать латвийские подрядчики и поставщики.

В ходе мероприятия Министерство экономики и инноваций и компания Rheinmetall также подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Центра передового опыта в области порохов, которым также будет управлять компания Rheinmetall Defence Lietuva.

Rheinmetall намерена создать в этом центре производственные мощности по изготовлению энергетических компонентов и сгорающих гильз, а также сборочную линию по производству модульных метательных зарядов производительностью несколько сотен тысяч модулей в год.

Как заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене, завод станет ключевым элементом укрепления обороноспособности и безопасности Литвы и всего региона. Он позволит удовлетворить потребности ВС страны и союзных государств, способствуя усилению сотрудничества с Германией.

Строительство нового предприятия расширяет спектр деятельности Rheinmetall в Литве. Совместное предприятие Lietuva Defense Services в Йонаве уже обслуживает боевую технику 45-й танковой бригады Германии, ВС других стран НАТО и Украины.

Справочно

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года в Гамбурге компания Rheinmetall в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини подписала меморандум о взаимопонимании о строительстве в этой стране современного завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Эксплуатировать завод будет совместное предприятие Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) и латвийской государственной оборонной корпорации (Latvian State Defence Corporation, 49%).

Накануне литовского мероприятия Rheinmetall и румынская компания Pirochim Victoria (дочернее предприятие Romarm) заключили соглашение о создании совместного предприятия Rheinmetall Victoria SA для производства порохов и модульных метательных зарядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Литва
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
