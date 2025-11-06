Войти
Лондон планирует построить для AUKUS до 16 субмарин за 15-20 лет

Источник изображения: topwar.ru

Британия замахнулась на корабельный долгострой масштаба целого поколения: в планах построить четыре атомных «Дредноута» с баллистическими ракетами и до двенадцати ударных лодок для альянса AUKUS. Срок – пятнадцать–двадцать лет.

Если получится, такой флот прослужит от 30 до 45 лет, по крайней мере, для Dreadnought заявлен именно такой срок службы. Таким образом, Великобритания вместе с США планируют построить несколько АПЛ для Австралии, которая вместе с этими странами входит в альянс AUKUS.

Центром стройки снова станет Барроу-ин-Фернесс. Город, где шум на верфях когда-то не стихал ни на минуту, готовится ожить снова. Верфи ждут капитальный апгрейд, а вместе с ним – тысячи рабочих рук и голов: инженеры, сварщики, айтишники, судостроители. Людей будут не просто искать – придется буквально возвращать профессию в регион, вкладываться в инфраструктуру для новоприбывшего персонала.

Но ради чего столь грандиозна стройка? Британцы хотят заменить стареющие Vanguard, чтобы их «ядерный зонтик» не проржавел к середине века. Согласно планам, построенные на английской верфи ударные лодки будут патрулировать морские пути Северной Атлантики с конца 2030-х годов. И Индо-Тихокеанский регион тоже.

Но вот что интересно: первая АПЛ типа «Дредноут» заложена еще в 2016-м, и она все еще строится. Теперь нужно три таких же, а еще целая «стая» ударных субмарин. Потянут ли британцы свои амбиции – вопрос хороший.

