Трамп одобрил постройку АПЛ для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп 30 октября объявил, что предоставил Республике Корея разрешение на строительство атомных подводных лодок.

Данное заявление было сделано в серии постов на странице Д.Трампа в Truth Social после встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном на саммите АТЭС в Кенджу (Республика Корея).

Как указал Д.Трамп в первом посте, военный союз двух стран крепче, чем когда-либо прежде, и, исходя из этого, он дал разрешение на строительство атомной подводной лодки вместо имеющихся устаревших и гораздо менее маневренных дизельных подлодок.

В более позднем посте он уточнил, что Республика Корея будет строить подводные лодки в США "на верфях в Филадельфии". Предположительно, речь идет о верфи Hanwha Philly Shipyard, принадлежащей компаниям Hanwha Ocean и Hanwha Systems.

Позднее в тот же день представитель администрации президента Республики Корея Ким Нам Джун подтвердил эту информацию и заявил, что решение Д.Трампа поможет укрепить оборонный потенциал и роль вооруженных сил в защите Республики Корея.

За исключением заявления о том, что Южная Корея будет тесно сотрудничать с США при реализации плана, дополнительные подробности проекта пока не раскрываются.

По состоянию на текущий момент на вооружении ВМС Республики Корея имеется 22 подводные лодки трех классов. Все они оснащены неядерными энергетическими установками.

Первое поколение подводных лодок, известное как класс KSS-I, создано на основе ДЭПЛ класса "Тип-209/1200" немецкой разработки. На вооружение в период с 1993 по 2001 гг. были приняты 9 подлодок данного типа.

В ходе разработки второго поколения, KSS-II, была освоена технология воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ), позволившая увеличить дальность плавания по сравнению с классом KSS-I. В период с 2007 по 2020 гг. на вооружение были приняты 9 подводных лодок класса KSS-II.

Подводные лодки класса KSS-III оснащаются ВНЭУ и 6-контейнерными вертикальными пусковыми установками, позволяющими выполнять пуск баллистических ракет (БРПЛ).

Партия из трех подводных лодок серии KSS-3 Batch-1 была принята на вооружение ВМС Республики Корея в течение 2021-2024 гг. Находящиеся в стадии постройки три подлодки KSS-III второй партии (KSS-3 Batch-2) отличаются существенными усовершенствованиями, включая использование литий-ионных аккумуляторов для увеличения продолжительности нахождения в подводном положении и модифицированной 10-контейнерной системы вертикального пуска. Первая подводная лодка второй партии была спущена на воду в октябре 2025 года, а ее поставка ожидается в 2027 году.

Количество закупаемых атомных подлодок, сроки их разработки и поставки, подрядчики для основных систем пока остаются неизвестными. Обсуждение данных вопросов началось в ходе состоявшегося 3-4 ноября визита в Сеул министра обороны США Пита Хегсета.