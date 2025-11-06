Войти
Военное обозрение

Две американские системы должны помешать российским и китайским спутникам

208
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США намерены подавить российские и китайские спутниковые системы, развернув новые системы вооружения с «дистанционным вооружением». Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на космические силы США.

Американцы планируют развернуть в ближайшее время две новые системы вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников. Речь идет о «спутниковой глушилке» под названием Meadowlands, которая предназначена для электронного подавления всех систем связи. Данная система должна была быть передана армии США в 2022 году, но потребовала доработки, поэтому ввод в строй был сначала запланирован на конец 2024-го, а затем перенесен на 2025 год. Система мобильная, радары размещаются на колесных прицепах, которые можно перемещать в нужные районы для воздействия.

Вторая система, Remote Sensing Terminals («Терминалы дистанционного зондирования»), также будет развернута в этом году, присоединившись к уже действующей системе подавления связи Counter Communications System.

Кроме того, США намерены создать центр по координации операций РЭБ в космосе, использовав систему наблюдения Bounty Hunter («Охотник за головами») для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники. С названиями у американцев проблем нет.

Ранее в США неоднократно заявляли, что российские спутники якобы «охотятся» на западные космические аппараты, считывая с них информацию и «пытаясь уничтожить».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214