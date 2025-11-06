Две американские системы должны помешать российским и китайским спутникам

Источник изображения: topwar.ru

США намерены подавить российские и китайские спутниковые системы, развернув новые системы вооружения с «дистанционным вооружением». Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на космические силы США.

Американцы планируют развернуть в ближайшее время две новые системы вооружения, предназначенные для подавления российских и китайских спутников. Речь идет о «спутниковой глушилке» под названием Meadowlands, которая предназначена для электронного подавления всех систем связи. Данная система должна была быть передана армии США в 2022 году, но потребовала доработки, поэтому ввод в строй был сначала запланирован на конец 2024-го, а затем перенесен на 2025 год. Система мобильная, радары размещаются на колесных прицепах, которые можно перемещать в нужные районы для воздействия.

Вторая система, Remote Sensing Terminals («Терминалы дистанционного зондирования»), также будет развернута в этом году, присоединившись к уже действующей системе подавления связи Counter Communications System.

Кроме того, США намерены создать центр по координации операций РЭБ в космосе, использовав систему наблюдения Bounty Hunter («Охотник за головами») для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники. С названиями у американцев проблем нет.

Ранее в США неоднократно заявляли, что российские спутники якобы «охотятся» на западные космические аппараты, считывая с них информацию и «пытаясь уничтожить».