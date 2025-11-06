Войти
США представили морской беспилотник Romulus, преодолевающий до 2500 морских миль

Источник изображения: topwar.ru

Американская судостроительная компания HII и оборонная технологическая фирма Shield AI провели первое масштабное тестирование своего интегрированного автономного решения на борту беспилотного надводного аппарата (USV) HII Romulus. Об этом было объявлено в совместном пресс-релизе на Индо-Тихоокеанской международной морской выставке 2025 в Сиднее, проходящей с 4 по 6 ноября.

Испытания морского беспилотника прошли в конце октября 2025 года в Вирджиния-Бич.

В ходе тестов беспилотный аппарат объединил программное обеспечение по поддержке автономности Hivemind от Shield AI с комплексом Odyssey от HII, установленным на борту USV Romulus 20. В компаниях отметили, что это достижение является важным этапом на пути к оперативному внедрению Romulus в действующий флот.

«Ромулус» представляет собой модульную платформу беспилотных морских судов, и головное судно, «Romulus 190», сейчас находится в стадии строительства. Этот аппарат способен развивать скорость более 25 узлов и преодолевать расстояния до 2500 морских миль, а также перевозить до четырёх 40-футовых контейнеров (метрические габариты: 12,192х2,438х2,591 м).

По сути, такой вариант может использоваться в качестве морского беспилотника, доставляющего другие беспилотники к месту их применения. Причём беспилотники на борту могут размещаться и в упомянутых контейнерах. Несколько таких платформ могут позволить наладить огневой контроль прибрежной зоны.

На изображении представлена визуализация беспилотного морского аппарата «Ромулус», прошедшего испытания на автономность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
AI
БПЛА
