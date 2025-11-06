США представили морской беспилотник Romulus, преодолевающий до 2500 морских миль

Источник изображения: topwar.ru

Американская судостроительная компания HII и оборонная технологическая фирма Shield AI провели первое масштабное тестирование своего интегрированного автономного решения на борту беспилотного надводного аппарата (USV) HII Romulus. Об этом было объявлено в совместном пресс-релизе на Индо-Тихоокеанской международной морской выставке 2025 в Сиднее, проходящей с 4 по 6 ноября.

Испытания морского беспилотника прошли в конце октября 2025 года в Вирджиния-Бич.

В ходе тестов беспилотный аппарат объединил программное обеспечение по поддержке автономности Hivemind от Shield AI с комплексом Odyssey от HII, установленным на борту USV Romulus 20. В компаниях отметили, что это достижение является важным этапом на пути к оперативному внедрению Romulus в действующий флот.

«Ромулус» представляет собой модульную платформу беспилотных морских судов, и головное судно, «Romulus 190», сейчас находится в стадии строительства. Этот аппарат способен развивать скорость более 25 узлов и преодолевать расстояния до 2500 морских миль, а также перевозить до четырёх 40-футовых контейнеров (метрические габариты: 12,192х2,438х2,591 м).

По сути, такой вариант может использоваться в качестве морского беспилотника, доставляющего другие беспилотники к месту их применения. Причём беспилотники на борту могут размещаться и в упомянутых контейнерах. Несколько таких платформ могут позволить наладить огневой контроль прибрежной зоны.

На изображении представлена визуализация беспилотного морского аппарата «Ромулус», прошедшего испытания на автономность.