Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © Getty Images / Libkos

МО назвало положение окруженных ВСУ в Купянске и Красноармейске критическим

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Положение окруженных в котлах Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, шансов на спасение, кроме плена, нет, сообщило Минобороны.

"Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на своё спасение, кроме добровольной сдачи в плен", — рассказали в ведомстве.

Там также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от "до 60 оставшихся русских". Ведомство выдвинуло две версии о причинах такого заявления.

"Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле", — гласит одна из них.

В противном случае Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.

Окружение ВСУ

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.

