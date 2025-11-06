Владимир Путин: все планы по созданию перспективных систем вооружения выполняются

ЦАМТО, 5 ноября. В День народного единства президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Ниже выступление В.Путина на церемонии награждения приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые друзья!

Прежде всего, хочу поздравить всех Вас с Днем народного единства. Этот праздник напоминает нам о славных страницах истории Отечества, о важности нашей сплоченности, преемственности поколений, ответственности за судьбу России.

Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета.

Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы – а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия.

Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать на весь ХХI век.

По дальности полета "Буревестник", как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время.

Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят.

Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали.

Тесно связана с созданием "Буревестника" и работа по аппарату "Посейдон". Используемые в них технологии, технологические новации во многом уникальны и дополняют друг друга.

Безусловно, создателям "Посейдона" пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения – до тысячи метров. Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей.

Что хочу особо подчеркнуть? Такие технологические прорывы не рождаются с чистого листа. Это, безусловно, воплощение труда и таланта многих поколений наших великих соотечественников, которые начинали и упорно вели такие исследования еще во второй половине прошлого века.

И конечно, ваш успех, создание других сверхсложных систем, подобных "Буревестнику" и "Посейдону", – это свидетельство огромного потенциала и возможностей нашей сегодняшней, современной науки, университетских и образовательных школ, промышленности и экономики в целом.

Отмечу, и это важно, я уже упомянул об этом, это особенно важно, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. Благодаря широкой кооперации – а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов – создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ.

В том числе в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для Арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне.

Новые принципы и алгоритмы работы "Посейдона" дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов, развивая судостроение, системы навигации и автономного судоходства, в том числе в Арктике, при освоении Трансарктического транспортного коридора, на других маршрутах.

Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании Мирового океана.

Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи.

Повторю, создан огромный задел для будущего, и мы будем обязательно идти вперед. Я знаю, что вы такую работу уже ведете. Не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах – новое поколение вооружения и техники. Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы, ваши коллеги к этому готовы.

Уважаемые друзья!

Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорили, это давно анонсированная работа.

Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются. Имею в виду создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард". Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем году уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат".

И наконец, то, ради чего и по поводу чего мы собрались сегодня. Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергетическими установками.

Все наши планы выполняются. Они выполняются благодаря таким людям, как вы, вашим коллегам, коллективам конструкторских бюро, промышленных предприятий, научных центров, благодаря рабочим, инженерам, ученым, преподавателям наших университетов – настоящим патриотам, которые верно служат Отечеству и нашему народу.

Большое вам спасибо".