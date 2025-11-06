Войти
Ведомый F-35 совершил первый полет

Фото: Anduril photo
Фото: Anduril photo.

Breaking Defense: Прототип ведомого дрона истребителя F-35 совершил первый полет

Прототип дрона YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для истребителей пятого поколения F-35, совершил первый полет. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) США.

Отмечается, что беспилотник компании Anduril выполнил испытательный полет на полигоне в Калифорнии. YFQ-44A является одним из двух аппаратов, которые разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США. Беспилотник YFQ-42A компании General Atomics впервые поднялся в воздух в августе.

«Мы разработали YFQ-44A для конкретной задачи ВВС: повысить живучесть, летальность и эффективность миссии, объединившись с пилотируемыми истребителями или действуя самостоятельно», — сказал старший вице-президент Anduril по инженерным разработкам Джейсон Левин.

Как пишет издание, на брифинге после испытаний представитель Anduril отказался раскрыть подробности о продолжительности и дальности полета.

В сентябре 2024 года стало известно, что компания RTX планирует интегрировать ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) в арсенал дронов программы CCA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-35
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
