Со дня образования "Рособоронэкспорта" исполнилось 25 лет

ЦАМТО, 5 ноября. "Рособоронэкспорт" 4 ноября отметил 25-лет со дня образования. За этот период компания стала опорой российской системы ВТС. Портфель заказов достиг рекордных 60 млрд. долл.

Такой результат отражает доверие иностранных партнеров, основанное на реальных возможностях российского оружия, подтвержденных в ходе специальной военной операции.

С момента основания в 2000 году "Рособоронэкспорт" выступает единственным государственным посредником по экспорту и импорту вооружений, технологий и услуг военного и двойного назначения. Сегодня через компанию проходит более 85% поставок российской продукции военного назначения. Совместно с предприятиями Госкорпорации Ростех она продвигает отечественные разработки на мировом рынке, организует лицензионное производство за рубежом и обеспечивает техническое сопровождение уже поставленной техники.

Расширенный материал к юбилейной дате образования "Рособоронэкспорта" размещен на сайте ГК "Ростех"

От импорта к экспорту: как Россия стала оружейной державой

Еще в конце XIX века Россия закупала большую часть оружия за рубежом. Но XX век стал эпохой стремительного индустриального рывка: страна превратилась в одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров высокотехнологичной военной продукции.

Система военно-технического сотрудничества (ВТС) всегда находилась на стыке политики и промышленности. Через нее Россия укрепляла международные связи, помогала партнерам развивать оборонный потенциал и одновременно поддерживала собственный оборонно-промышленный комплекс.

В конце 1990-х годов, после распада СССР, в отрасли возникла дестабилизация. Контракты заключались напрямую предприятиями, между ними шла внутренняя конкуренция, нередко с демпингом цен и утечкой технологий. Ситуация требовала системного решения.

Единая точка входа для ВТС

Решение о создании единого государственного посредника стало переломным моментом.

"В 2000 году ситуация в сфере военного экспорта была критической. Мы приняли принципиальное решение: навести порядок и ввести единую государственную монополию на военно-техническое сотрудничество. Идея была поддержана на самом высоком уровне – президент России подписал указ, заложивший основы системы ВТС, которая успешно работает и сегодня", – вспоминает генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, возглавлявший "Рособоронэкспорт" в 2004-2007 годах.

Так появился "Рособоронэкспорт" – структура, которая получила исключительное право на экспорт вооружений и военной техники. Новая модель включала вертикаль управления: стратегические решения принимались на уровне Комиссии при президенте по ВТС, оперативное руководство осуществляла Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а экспорт обеспечивал единый посредник.

Эта реформа устранила внутреннюю конкуренцию, повысила прозрачность контрактов и восстановила доверие к российскому оружию. Уже через несколько лет объемы экспорта выросли в несколько раз.

От роста к мировому лидерству

Создание "Рособоронэкспорта" принесло России стратегические преимущества. Страна вернула позиции на традиционных со времен СССР рынках и вышла на новые. Объем поставок вооружений удвоился за пять лет, утроился за десять, а к 2021 году вырос более чем в пять раз.

Экспортные заказы стали спасательным кругом для оборонных предприятий в период, когда внутренние заказы были невелики. Они позволили загрузить заводы, сохранить инженерные школы и поддержать технологическую независимость.

Сегодня "Рособоронэкспорт" обеспечивает присутствие России во всех регионах мира. За 25 лет компания заключила свыше 30 тыс. контрактов с партнерами, обеспечен экспорт продукции на сумму, превышающую 230 млрд. долл.

Технологическое партнерство и промышленная кооперация

Деятельность компании давно вышла за рамки простых поставок вооружений. Важным направлением стала организация лицензионного производства российских самолетов, вертолетов, бронетехники и стрелкового оружия за рубежом. Такие проекты позволяют партнерам создавать собственные предприятия и перенимать технологии, сохраняя контроль российской стороны над качеством и безопасностью.

Большую роль играет и модернизация ранее поставленной техники. Российские конструкторы разработали комплексные программы продления ресурса и повышения боевых характеристик для всех классов вооружений.

Отдельное направление – подготовка иностранных специалистов. При содействии "Рособоронэкспорта" зарубежные заказчики обучают экипажи и расчеты под руководством лучших российских инструкторов.

Ростех и "Рособоронэкспорт": союз промышленности и дипломатии

Сегодня около 70% портфеля "Рособоронэкспорта" составляют разработки предприятий Госкорпорации Ростех. Это авиационные комплексы, системы ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерийские системы, современные беспилотники и многое другое.

"Особую ценность представляет разветвленная сеть из десятков зарубежных представительств Ростеха. Они обеспечивают постоянный диалог, содействуют в вопросах сервисного сопровождения и обладают глубоким пониманием локальных рынков", – отмечает Сергей Чемезов.

Такой симбиоз промышленности и экспортной структуры обеспечивает полный жизненный цикл поставляемой продукции – от переговоров и контрактов до обучения и технического сопровождения.

Боевой опыт и новые технологии

Последние годы подтвердили высокую эффективность российской техники в реальных боевых условиях. Опыт специальной военной операции стал катализатором технологических изменений.

"Сегодня большинство образцов, предлагаемых "Рособоронэкспортом" партнерам, имеют достаточный опыт применения в реальных боевых условиях. Наши заказчики изучают этот опыт и делают выводы в пользу нашей продукции", – подчеркивает генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Многие из изделий были доработаны с учетом боевого опыта, получили новые системы защиты и навигации, улучшенные комплексы управления. Российская промышленность продемонстрировала способность оперативно реагировать на новые вызовы и в кратчайшие сроки внедрять технологические улучшения в серийное производство.

Будущее: курс на новые рынки

По словам Сергея Чемезова, российский оружейный экспорт проходит этап трансформации и адаптации к новым мировым реалиям.

"Рособоронэкспорт" продолжит укреплять статус глобального технологического лидера в сфере ВТС, расширять географию поставок на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Для успеха у компании есть все необходимое – мощная промышленная база, профессиональная команда и поддержка государства.

"Сегодня "Рособоронэкспорт" адаптируется к работе в новых реалиях, укрепляет свои позиции, открывает для себя новые возможности и перспективы. Убежден, что уникальный опыт, накопленный коллективом в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами, позволит компании и в дальнейшем так же уверенно идти вперед и развиваться. Желаю вам новых успехов и всего самого наилучшего!" – заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Материал размещен в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".