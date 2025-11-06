США рассматривают запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35

ЦАМТО, 5 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Администрация Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35", – цитирует "РИА Новости" публикацию Рейтер.

По данным Рейтер, окончательное решение еще не принято. Пентагон, как отмечает агентство, работал над потенциальной сделкой в течение нескольких месяцев.

"И теперь дело дошло до уровня министра обороны", – добавляет агентство.