Эксперт Степанов: "Орешник" может нанести ошеломляющий ответный удар по противнику

Выход в серию - это ресурс для обеспечения внутреннего запроса на сдерживание, прежде всего тех стран, которые формируют наступательную инфраструктуру в приграничье, отметил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комплекс "Орешник" в случае ударов вглубь России позволит нанести ошеломляющий ответный удар противнику. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Накануне президент России Владимир Путин упомянул начало серийного производства комплекса "Орешник" среди прочих успехов российских оруженийков. Глава государства выступил с речью на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

"Выход в серию - это ресурс для обеспечения внутреннего запроса на сдерживание, прежде всего тех стран, которые в настоящее время формируют наступательную инфраструктуру в нашем приграничье. И, конечно же, в случае ударов вглубь российской территории насыщение того самого ошеломляющего ответа, который будет выражаться в комплексном применении различного типа вооружения, в том числе, вероятно, "Орешника" в боевом ядерном исполнении, для окончательной ликвидации военно-промышленного и военно-технического потенциала противника", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что ядерная угроза может быть обоюдоострой. В этом контексте он упомянул попытки Парижа установить так называемый ядерный зонтик над странами Восточной Европы и развернуть свои носители. В этот же ряд становится программа государств НАТО по размещению и хранению американского ядерного оружия в Европе Nuclear sharing, а также развертывание в F-35 потенциальных носителей тактических ядерных бомб B61.

"По-хорошему, для возвращения к балансу сил и к выдерживанию принципа неделимости безопасности необходимо, во-первых, очистить европейское пространство от внерегионального военного, военно-технического и, конечно же, ядерного присутствия для того, чтобы вернуться к процессу конструктивного диалога и выстраивания общей евразийской повестки. Почему, если в нашем приграничье действуют наши противники, оппоненты, мы не можем предлагать симметричные альтернативы?" - добавил он.

Таким образом, указал эксперт, это встраивается в логику установления окончательной симметрии и возвращения глобального паритета сдерживания.