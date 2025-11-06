Войти
Италия готовит к передаче Украине 12-й пакет военной помощи

Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
ЦАМТО, 5 ноября. Италия в ближайшее время представит 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто.

"Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", – заявил Г.Крозетто журналистам.

Комментируя отправленные Киеву Германией системы Patriot, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".

"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", – добавил он.

Как напоминает "РИА Новости", в конце октября агентство Блумберг передавало, что 12-й пакет будет включать боеприпасы и ЗУР для систем ПВО SAMP-T. По данным агентства, пакет может быть готов уже к концу 2025 года.

Италия одобрила 11 пакетов военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ЗРК SAMP-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли ЗУР для этих ЗРК, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.

M113 БТР
Patriot ЗРК
