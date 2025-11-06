Airbus поставила первый самолет ВТА A-400M ВВС Индонезии

ЦАМТО, 5 ноября. Компания Airbus Defence and Space 3 ноября сообщила о передаче Минобороны Индонезии первого самолета военно-транспортной авиации A-400M.

Самолеты A-400M заказаны в рамках модернизации ВВС Индонезии с целью усиления возможностей по воздушной перевозке войск и грузов.

Церемония передачи состоялась на авиабазе "Халим Перданакусума" в Джакарте после завершения испытаний на предприятии в Севилье (Испания). Переданный самолет стал первым из двух A-400M, заказанных Индонезией в 2021 году. Ожидается, что второй будет поставлен в 2026 году. Индонезия стала 10-м оператором A-400M.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии заключило с Airbus Defence контракт на поставку двух самолетов A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика в октябре 2021 года. Соглашение включает пакеты технического обслуживания и обучения личного состава. Одновременно стороны подписали письмо о намерениях по приобретению четырех дополнительных A-400M.

Летные испытания первого самолета начались в августе 2025 года.

A-400M планируется применять для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе истребителей и других крупных самолетов с помощью двух подкрыльевых заправочных станций. Интегрированная возможность дозаправки в воздухе позволяет в случае необходимости быстро реконфигурировать самолет ВТА в заправщик. При этом возможна заправка самого A-400M топливом в полете.

В рамках поставки A-400M ВВС Индонезии также намерены изучить возможность интеграции на борт самолетов недавно разработанного модульного съемного противопожарного комплекта, позволяющего сбрасывать до 20 тыс. литров огнетушащего вещества или воды.

Поставка A-400M является частью масштабной программы модернизации ВВС Индонезии, которая также включает поставку пяти C-130J "Геркулес", последний из которых принят в мае 2024 года. Компания Dassault Aviation в 2026 году начнет поставку ВВС Индонезии 42 истребителей "Рафаль".