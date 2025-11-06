Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Военно-морской компонент ядерной триады России превосходит совокупные возможности флота НАТО - как надводного, так и подводного - по своей ударной мощи и многофункциональности, сказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"По совокупному потенциалу ударной мощи (в мегатоннах) российский подводный флот превосходит весь надводный и подводный флот НАТО, становясь самостоятельной и самой грозной в мире силой, способной сдержать любого потенциального агрессора", - отметил он.

Помимо ударного потенциала, добавил эксперт, современная программа модернизации ВМФ России, признанная Forbes самой масштабной со времен холодной войны, нацелена не на простое увеличение числа кораблей, а на создание многофункциональных ракетоносцев, кардинально меняющих баланс сил. Для сравнения - в США делается ставка на универсальные подлодки-носители крылатых ракет "Томагавк", которые перехватываются развитой системой ПРО-ПВО. Также в октябре заложена головная атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения Columbia, которая будет вооружена более мощными и дальнобойными баллистическими ракетами Trident II D5, не обладающими глобальным покрытием и также уязвимыми перед современными средствами перехвата.

В России же, продолжает Степанов, одновременно строятся шесть различных типов субмарин, несущих оружие для выполнения разных задач. Так, АПЛ "Хабаровск" (класса "Ясень") имеет репутацию самой скрытной и вооружена тремя типами крылатых ракет. "Калибр" имеет большой радиус действия и может применяться в ядерном исполнении. Более крупный "Оникс" предназначен для борьбы с подвижными надводными целями. "Циркон" меньше габаритами, но практически неуязвим для бортовых комплексов ПРО-ПВО НАТО и не подлежит перехвату благодаря гиперзвуковой скорости.

Однако оружием, способным в одиночку определить исход глобального противостояния, считаются атомные торпеды "Посейдон", носителями которых являются АПЛ "Белгород" и "Хабаровск". Эти аппараты, движимые ядерной установкой, способны на неограниченной дистанции и на глубине около километра осуществлять автономный поиск и уничтожение целей. Их малошумность и высочайшая скорость, достигающая 185 км/ч, делают их невидимыми для любых средств гидроакустического контроля и перехвата.

Мощь "Посейдона", по данным эксперта, не ограничивается уничтожением военных баз или городов. Его боевая часть может нести заряд до 20 мегатонн, что превосходит по мощности любые существующие межконтинентальные баллистические ракеты. "Предназначение данного типа оружия глобального действия сопряжено с возможностью менять до неузнаваемости ландшафты местности и береговую линию целых континентов. Каждая из подлодок, несущая по шесть "Посейдонов", представляет собой супероружие, которое способно в автономном режиме нанести стратегическое поражение любой стране и изменить правила игры на глобальной карте разворачивающегося самого масштабного в истории противостояния", - заключает Степанов.