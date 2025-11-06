Войти
ТАСС

Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA

202
0
0
Джаред Айзекман
Джаред Айзекман Kevin Dietsch/ Getty Images.
Источник изображения: © Kevin Dietsch/ Getty Images

Президент отметил, что астронавт идеально подходит на эту должность благодаря его стремлению "расширить границы в исследованиях, раскрыть тайны Вселенной, а также развивать новую экономику в космосе"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана кандидатом на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сегодня вечером я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, летчика и астронавта Джареда Айзекмана кандидатом на пост директора NASA, - написал Трамп в Truth Social. - Страсть Джареда к космосу, его опыт астронавта и стремление расширить границы в исследованиях, раскрыть тайны Вселенной, а также развивать новую экономику в космосе делают его идеальным кандидатом для того, чтобы начать для NASA новую эпоху". Американский лидер отметил, что министр транспорта США Шон Даффи, который является исполняющий обязанности директора NASA, "проделал невероятную работу".

В сентябре 2024 года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Айзекман сотрудничает с компанией SpaceX Илона Маска.

Трамп ранее в 2025 году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на упомянутый пост. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

Маск ранее в 2025 году в течение нескольких месяцев был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по нескольким причинам, в том числе связанным с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре Трамп и Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору. 

  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
