С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 6 со спутником Sentinel

Ожидается, что продолжительность миссии VA265 по выводу спутника на орбиту составит 33 минуты и 51 секунду

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 6 со спутником Sentinel-1D программы Copernicus стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска ведется компанией - оператором космических запусков Arianespace на видеохостинге YouTube.

Запуск состоялся в 00:02 по московскому времени. Продолжительность миссии VA265 по выводу спутника на орбиту, согласно предварительным расчетам, составит 33 минуты и 51 секунду.

Спутник Sentinel-1D является частью программы Евросоюза по мониторингу окружающей среды Copernicus. Он будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 693 км. Sentinel-1D оснащен радиолокационной аппаратурой, "которая обеспечит круглосуточную и всепогодную доставку изображений поверхности Земли", говорится в заявлении Arianespace. По умолчанию он должен использоваться для мониторинга морского льда, отслеживания айсбергов и ледников, оседания грунта и разливов нефти.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Они заменили тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета выпускается в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена 9 июля 2024 года в комплектации с двумя ускорителями.

В августе 2024 года глава Arianespace Стефан Исраэль заявил о планах осуществить шесть запусков Ariane 6 в 2025 году, однако в сентябре 2025 года исполнительный президент компании - оператор запусков Arianespace Давид Кавайолес заявил, что в конечном счете удастся осуществить только четыре. Выступая перед журналистами на "Международной деловой космической неделе" (World Space Business Week) в Париже он уточнил, что в 2026 году планируется осуществить до 10 запусков Ariane 6.