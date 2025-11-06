В России создадут бронежилет-невидимку

«Октава» проработала вопрос создания бронежилета-невидимки с ИК-ремиссией

Предприятие «Октава» разработает бронежилет-«невидимку» со сниженной заметностью для тепловизионных приборов. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«По словам руководителя предприятия Павла Павленко, проработан вопрос создания бронежилета-невидимки полностью из материалов с ИК-ремиссией, которые значительно снизят заметность для тепловизоров», — говорится в публикации.

Специалисты уже подобрали комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового бронежилета.

Инфракрасная (ИК) ремиссия — это способность ткани поглощать или отражать ИК-излучение в определенном диапазоне длин волн. Для создания таких тканей используют пропитку со специальными пигментами, которые отражают ИК-лучи.

В октябре Павел Павленко рассказал, что бронежилеты «Оберег» способны защитить бойца при атаке дрона. Жилеты обеспечивают противоосколочную защиту.