Президент Ирана: Мы восстановим наши ядерные объекты

Источник изображения: topwar.ru

Президент Исламской Республики Иран, Масуд Пезешкиан, в своем выступлении официально заявил о намерении Тегерана возобновить деятельность на ядерных объектах с увеличением их производственной мощности. Данное заявление было опубликовано информационным агентством IRNA и вызвало широкий резонанс в международном сообществе.

В своем выступлении глава Ирана подчеркнул, что вся ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и направлена на решение задач, связанных с развитием гражданской инфраструктуры и повышением уровня жизни населения. Пезешкиан акцентировал внимание на том, что иранская ядерная программа соответствует международным нормам и стандартам, что подтверждается рядом международных инспекций и отчетов.

Эти заявления являются важным элементом текущей геополитической ситуации и вызывают дискуссии о балансе между необходимостью обеспечения энергетической безопасности и соблюдением международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Напомним, что ранее США и Израиль наносили удары по объектам ядерной программы Ирана. Американские стратегические бомбардировщики ударили противобункерными авиабомбами GBU-57 по иранскому ядерному объекту в гранитных скалах Фордо. На фото к материалу - внешний результат тех бомбардировок. Тогда, как известно, Трамп объявил, что вся ядерная программа Ирана уничтожена. Через некоторое время оказалось, что куда-то пропали 400 кг обогащённого урана с того самого объекта. И где теперь эти килограммы топлива, в США не знают. Иранские же власти дают понять, что обогащённый уран надёжно укрыт, а потому гражданская ядерная программа, как её позиционирует Тегеран, будет продолжена, несмотря на все заявления американского президента о том, что восстановлению она не подлежит.