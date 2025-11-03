Войти
ТАСС

Пистолет Лебедева концерна "Калашников" пробил навылет канадский кевларовый шлем

684
0
+1
Пистолет Лебедева Михаил Почуев/ ТАСС
Пистолет Лебедева Михаил Почуев/ ТАСС.
Источник изображения: © Михаил Почуев/ ТАСС

Этот шлем имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пистолет Лебедева (ПЛК) производства концерна "Калашников" пробил навылет пятью боеприпасами канадский кевларовый шлем. Фотографии есть в распоряжении ТАСС.

Канадский кевларовый шлем cg634 взят российскими бойцами как трофей в районе Соледара. На фотографиях, предоставленных ТАСС концерном, видно, что шлем пробит насквозь в пяти местах. Для этого использовались боеприпасы 7н21 из пистолета Лебедева. Тесты проводились в Подмосковье. Шлем был пробит с расстояния 10 м.

Этот шлем имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО и выдерживает попадание пистолетных пуль калибра .357 SIG и .44 Magnum. Канада поставляет его Вооруженным силам Украины.

Как сообщал ранее ведущий конструктор Дмитрий Лебедев, линейка пистолетов ПЛК постоянно совершенствуется на основе обратной связи от пользователей из зоны СВО. Он также отмечал, что семейство его пистолетов благодаря некоторым конструкторским решениям получилось эргономичнее, чем ближайший конкурент - австрийский пистолет "Глок". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Компании
Glock GmbH
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»