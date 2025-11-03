The National Interest: улучшенный "Искандер-М" обходит ПВО Украины

По данным журнала, модернизированные версии ракет летят по квазибаллистической траектории

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Модернизация ракетных комплексов "Искандер-М" позволила ВС России успешно обходить ПВО Украины. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

По его информации, модернизированные версии ракет летят не по стандартной траектории, а по квазибаллистической. Изминения траектории и пикирования во время полета снижают способность радиолокационных систем батарей Patriot реагировать на угрозу.

В 2024 году министерство обороны Российской Федерации заявило, что Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" может уничтожить любую цель.