Дмитрий Шугаев: Россия остается в числе ведущих стран-экспортеров оружия

ЦАМТО, 1 ноября. Россия остается в числе ведущих стран-экспортеров оружия, заявил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в интервью по случаю исполняющегося в декабре этого года 25-летия создания Службы.

Ниже интервью Д.Шугаева приведено в полном объеме.

– Дмитрий Евгеньевич, в этом году исполняется 25 лет создания особой государственной структуры по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России с зарубежными странами. По вашему мнению, какие ключевые принципы, заложенные при создании КВТС России (с 2004 года – ФСВТС России), способствовали успешному решению поставленных задач?

– Да, вы правы, в этом году исполняется 25 лет с того момента, как Президентом России В.В.Путиным были подписаны основные нормативно-правовые документы в области военно-технического сотрудничества, определившие стратегию и тактику поступательного наращивания объемов российского оружейного экспорта. В ноябре 2000 года было создано ФГУП "Рособоронэкспорт", в декабре 2000 года – орган исполнительной власти – Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (который в 2004 году был преобразован в ФСВТС России).

Принцип государственной политики в области ВТС – приоритет интересов России при неукоснительном соблюдении международных норм и обязательств – остается неизменным с самого первого дня создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством Российской Федерации с иностранными государствами.

Наши ключевые принципы взаимодействия с зарубежными партнерами – взаимоуважение, готовность учитывать их интересы и отсутствие политически мотивированных претензий. Также это разумное соотношение цены и качества поставляемой продукции. И, наконец, высокие тактико-технические характеристики наших вооружения и военной техники. Немаловажно и то, что мы являемся надежными и ответственными поставщиками.

Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям современные, отвечающие всем требованиям вооружение и военную технику, которые традиционно славятся у зарубежных партнеров надежностью в эксплуатации, неприхотливостью к погодным и климатическим условиям, а также высокой ремонтопригодностью. Это не раз было доказано ее успешным применением в реальных боевых условиях. Более того, при выпуске новых образцов устраняются выявленные в ходе боевого использования конструктивные и технологические недостатки. Тем самым значительно улучшается основная характеристика военной техники – ее боевая эффективность.

– Что бы вы назвали главными итогами работы за 25 лет? В чем особенно преуспела ФСВТС России за эти годы – и количественно, и качественно?

— За 25 лет был выработан эффективный механизм взаимодействия ФСВТС России с другими органами государственной власти и организациями по вопросам военно-технического сотрудничества. В результате все российские участники ВТС стали понимать роль и место Службы как координирующего органа государственной власти в сфере ВТС.

Сформированная в начале 2000-х годов структура современной российской системы ВТС показала свою устойчивость в самых критических ситуациях, так как способна своевременно реагировать на происходящие изменения в мире и эффективно функционировать в неблагоприятных условиях.

Россия на протяжении многих лет продолжает оставаться среди лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям. Это еще раз подтверждает качество, надежность и эффективность выпускаемой военной продукции.

Мы сотрудничаем более чем с 100 странами мира, продолжаем открывать новые рынки, а портфель заказов на протяжении последних лет сохраняется на достаточно высоком уровне.

Иностранные заказчики российской продукции военного назначения, планирующие развивать военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, наряду с прочими факторами, отмечают исторически сложившуюся репутацию нашей страны как надежного поставщика, способного обеспечивать своих партнеров высококачественной продукцией.

– Расскажите, пожалуйста, о принципах, которых придерживается Россия при построении отношений с другими странами в сфере военно-технического сотрудничества?

– Основной принцип государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества заключается в приоритетности интересов России, а также интересов иностранных заказчиков при строгом соблюдении международных норм и обязательств. Этот принцип не изменился с момента создания системы государственного контроля за военно-техническим сотрудничеством между Российской Федерацией и другими странами.

Как вы знаете, военно-техническое сотрудничество является важным инструментом внешней политики нашего государства. Поэтому основные принципы этой политики применимы и к сфере военно-технического сотрудничества. К ним относятся взаимное уважение и сотрудничество на равных условиях, невмешательство во внутренние дела других стран, соблюдение международного права и принятых нами обязательств. Естественно, мы против использования угроз и шантажа, применения силы и всех видов ограничений в отношениях между странами.

Все вышеупомянутые принципы помогают нам развивать сотрудничество не только с теми государствами, которые открыто разделяют взгляды и внешнюю политику Российской Федерации, но и с теми правительствами, которые действуют в условиях серьезного внешнего влияния.

– Что можно сказать об инженерных и технологических особенностях и о конкурентных преимуществах российской оборонной продукции, предлагаемой на мировом рынке. Почему, несмотря на давление санкций, спрос на эту продукцию не снижается?

– Справедливо утверждать, что российская военная техника демонстрировала свои достоинства как в военное, так и в мирное время. Ведущие мировые эксперты подтверждают, что российское оружие объективно является высокоэффективным и высокотехнологичным. Кроме того, оно выдерживает испытания в реальном бою. Российское оружие, как правило, неприхотливо в эксплуатации и обслуживании. Все вышеперечисленные факты способствуют росту популярности российской оборонной и наступательной продукции военного назначения на мировом рынке.

При заключении новых соглашений с российскими поставщиками военной техники наши зарубежные заказчики понимают это. Они получают современную технику, отвечающую их требованиям и демонстрирующую лучшие характеристики из всех возможных на сегодня в мире. При этом заявленные характеристики российских систем вооружения по большей части проверены в бою. Кроме того, российская сторона всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе выполнения контракта.

Сегодня соотношение цены и качества нашего оружия, пожалуй, лучше, чем у любого другого на мировом рынке. Это признают как экспертное сообщество, так и наши конкуренты.

Существуют и другие факторы. Зарубежные покупатели российского вооружения и те клиенты, которые намерены развивать торговлю оружием с Российской Федерацией, учитывают репутацию России как надежного поставщика, способного гарантированно предоставить своим партнерам высококачественную продукцию.

– Какие технические и боевые достоинства российского оружия обеспечивают его конкурентоспособность?

– Российские системы вооружения отличаются превосходной надежностью в эксплуатации даже в суровых климатических условиях. Это является очень важным достоинством нашего вооружения, и иностранные партнеры, эксплуатируя нашу технику, высоко ценят ее на протяжении многих лет. Кроме того, российское вооружение не только надежно, но еще и доступно в обслуживании, ремонте и модернизации. Именно данное сочетание делает военную технику российского производства столь популярной среди заказчиков.

– Насколько активны программы модернизации и обновления ранее поставленного оборудования российского и советского производства? Что Россия предлагает сегодня в этой сфере?

– Военно-техническое сотрудничество между Россией и иностранными государствами наряду с поставкой финальной продукции включает послепродажное обслуживание, поставку запасных частей, а также при необходимости создание сервисных центров и совместных производств. Россия располагает широким спектром инструментов, которые могут быть предложены зарубежным заказчикам в области модернизации и обновления ранее поставленной техники. Мы всегда готовы к сотрудничеству в данной сфере.

– Какие российские системы вооружения и военная техника сегодня наиболее востребованы в других странах?

– Традиционно зарубежные страны проявляют интерес практически ко всему спектру российских вооружения и военной техники. В частности, к тем самолетам, системам ПВО, оборудованию для сухопутных войск, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию, которые доказали свою боевую эффективность и рекламируемые характеристики в реальных боевых условиях. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – в последнее время региональные игроки склонны менять приоритеты в отношении форматов военно-технического сотрудничества. Наряду с поставками готовой продукции, мы активно разрабатываем решения по налаживанию ее производства на территории наших партнеров.

– Какое оружие и военную технику Россия может сегодня предложить дружественным странам, чтобы наши клиенты получили максимальную выгоду с точки зрения безопасности и военной мощи?

– Из особо востребованных российских оборонных продуктов целесообразно выделить системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя.

– Насколько реальный боевой опыт влияет на конкурентные преимущества того или иного оружия?

– Боевой опыт всегда является фактором, который покупатели принимают во внимание при выборе между различными предложениями по системам вооружений. Были случаи, когда западные производители завышали параметры в рекламных характеристиках своих продуктов в надежде стать предпочтительным участником определенных тендеров и конкурсов.

С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана.

– Есть ли перспективы создания новых совместных предприятий между российскими и зарубежными компаниями на территории этих стран? Могли бы вы назвать те виды вооружения и военной техники, которые могут быть наиболее перспективными для наших партнеров?

– Российская сторона всегда прислушивается к мнениям и пожеланиям наших партнеров. Стремясь расширить сферу сотрудничества, Россия готова обсуждать различные формы взаимодействия, а также говорить о возможностях удовлетворения требований заказчика. Среди прочего это касается передачи технологий, организации производства российского оружия по лицензии, создания специализированных центров обслуживания и технического обслуживания.

– Некоторые западные страны оказывают беспрецедентное давление в виде экономических санкций на те страны, которые проводят независимую политику. Как России удается противостоять этому давлению и сохранять лидирующие позиции на мировом рынке вооружений?

– Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал устойчивость к давлению экономических и других санкций, введенных Западом. Компании, их руководство и сотрудники выдержали давление и объединили усилия, чтобы совместно решать сложные задачи. Наша отрасль адаптировалась к новым вызовам. Сейчас мы можем наблюдать, как отрасль справляется со своими задачами, связанными с Государственным оборонным заказом и дальнейшим развитием военно-технического сотрудничества с другими странами.

Российские экспортные компании выполняют договорные обязательства по поставкам оборонной продукции зарубежным заказчикам и ее послепродажному обслуживанию. Наблюдается положительная динамика интеграции с зарубежными заказчиками. Взаимовыгодный характер наших отношений сохраняется. Совершенствуется договорная и нормативная базы.

Проще говоря, Россия остается в числе ведущих стран-экспортеров оружия. Этот факт правильно отражен в вашем вопросе.

В нашу пользу играют следующие факторы.

Во-первых, Россия традиционно предлагает высококачественную продукцию. Ее рекламируемые характеристики аналогичны, а в некоторых случаях превосходят характеристики зарубежных аналогов, также представленных на мировом рынке вооружений, в том числе по соотношению цена- качество. Более того, российская военная техника доказала свою эффективность как в мирное время, так и в ходе реальных боевых действий.

Во-вторых, мы готовы удовлетворить требования и пожелания клиентов, если они не наносят ущерба нашей национальной безопасности.

Важно отметить, что мы не выдвигаем никаких политических или юридических предварительных условий, кроме тех, которые содержатся в признанных международных документах.

Кроме того, мы безоговорочно выполняем обязательства, связанные с защитой интересов наших партнеров.

Мы используем альтернативные схемы оплаты за поставленную продукцию. Для транзакций чаще всего применяются национальные валюты.

Обязательно соблюдаются законы и нормативные акты стран, которые представляют наши клиенты.

Мы прилагаем все усилия, чтобы избежать задержек в выполнении договорных сроков, и стараемся поставлять продукцию в срок. Мы также уделяем большое внимание совершенствованию системы послепродажного обслуживания, налаживанию лицензионного производства и реализации совместных проектов в высокотехнологичных областях.

Интервью Дмитрия Шугаева размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС России.