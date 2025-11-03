Войти
Итальянские колёсные танки Centauro в ВСУ повторят судьбу французских AMX-10RC

668
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Итальянские колесные танки B1 Centauro со 105-мм орудием появились на вооружении ВСУ, хотя Италия официально не сообщала о поставке этих бронемашин Киеву.

Российские ресурсы обратили внимание на появившиеся в Сети фотографии итальянских колесных танков B1 Centauro на вооружении 78-го отдельного десантно-штурмового полка ДШВ Украины. О возможной передаче этих бронемашин Киеву сообщалось еще в 2023 году, но официальной информации о поставках так и не было. Поэтому сказать, когда итальянские «Кентавры» поступили на вооружение ВСУ, мы не можем. Да и украинские паблики об этом тоже ничего не знают.

Как отмечается, бронемашины адаптированы под современные боевые условия, они оборудованы складным противодроновым «мангалом» и противокумулятивными решетками. Однако никакого дополнительного бронирования эти бронемашины не имеют, что ставит под сомнение применение B1 Centauro на переднем крае.

Источник изображения: topwar.ru

Как предполагается, итальянские бронемашины будут использоваться на второй линии в качестве артиллерийских установок, как и французские колесные танки AMX-10RC. Их тоже пытались применять на передовой, но после больших потерь убрали с переднего края. Так что и итальянцы будут применяться с закрытых позиций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Продукция
AMX-10RC
