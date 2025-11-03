Войти
ТАСС

Пятый разведывательный спутник Южной Кореи вывели на орбиту

824
0
0
USA TODAY Network via Reuters Connect
USA TODAY Network via Reuters Connect.
Источник изображения: © USA TODAY Network via Reuters Connect

Военные проверяют работу бортовой аппаратуры

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Пятый по счету разведывательный спутник Республики Корея (РК) выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщило министерство обороны республики.

Спутник вышел на орбиту спустя 14 минут после запуска ракеты - в 14:09 по южнокорейскому времени (08:09 мск). Военные РК проверяют работу бортовой аппаратуры.

Республика Корея вывела на орбиту первый разведывательный спутник в декабре 2023 года. Группировка предназначена для обеспечения постоянного наблюдения за территорией КНДР с интервалом в два часа.

Народная республика запустила свой первый разведывательный спутник в ноябре 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»