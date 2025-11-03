Войти
Lenta.ru

В США «Посейдон» и «Буревестник» прозвали «супероружием»

828
0
0
Атомная подлодка «Хабаровск» - носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон». Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости
Атомная подлодка «Хабаровск» - носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон». Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости.

Washington Post назвала «супероружием» российские «Посейдон» и «Буревестник»

Новый подводный аппарат «Посейдон» является революционным российским оружием, которое может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника». С такой оценкой выступили авторы американской газеты The Washington Post (WP), анализируя обнародованные характеристики новинок вооружения России.

Журналисты уточняют, что сила «Посейдона» состоит в его «практически неограниченной дальности», а также в способности приводиться в действие ядерным реактором.

По оценке западных экспертов, аппарат должен использоваться для скрытного подводного передвижения, чтобы уничтожать критически важную береговую инфраструктуру. Речь может идти о военно-морских базах и портах.

Как считают авторы, комплекс, состоящий из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», способен «изменить правила игры».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы защититься от «Буревестника». По его словам, сейчас США не обладают системой противоракетной обороны (ПРО), а для отражения удара таким типом ракет американцам пришлось бы перестроить свою систему ПРО и разработать покрытие в 360 градусов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»