Войти
ТАСС

Эксперт Кузьма: в России отрасль БПЛА переходит в фазу устойчивого развития

1120
0
0
Работа по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы в лаборатории БПЛА
Работа по сборке и ремонту наблюдательных и ударных беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы в лаборатории БПЛА.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В последние годы все больше внимания уделяют созданию инфраструктуры, отметил гендиректор компании Wheelies

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Отрасль беспилотных летательных аппаратов в России переживает переход от отдельных экспериментов к фазе устойчивого развития - такое мнение высказал ТАСС гендиректор компании Wheelies (корпорация ITG), разрабатывающей софт для БПЛА для заказчиков в РФ и других странах, Дмитрий Кузьма.

Ранее "Известия" сообщили, что федеральные власти обсуждают меру по смягчению ограничений для гражданского применения дронов. Это может коснуться более чем 50 из 89 субъектов РФ. В конце октября появилась информация, что компания, обеспечивающая работу маркетплейса "Вайлдберриз", испытала доставку с помощью БПЛА в Санкт-Петербурге.

"В последние годы применение беспилотников в России значительно выросло. Все больше регионов переходят от экспериментальных запусков к регулярной эксплуатации дронов для мониторинга, логистики и анализа территорий. Отрасль постепенно переходит из стадии пилотных проектов в фазу устойчивого развития", - сказал Кузьма.

Он уточнил, что в последние годы все больше внимания уделяется созданию инфраструктуры - полигонов, центров испытаний, цифровых платформ и стандартов обмена данными. При этом успешные практики есть не только в столичных регионах.

"Отдельно можно выделить Якутию - регион с огромными расстояниями и сложными погодными условиями, где дроны уже доказали свою эффективность. Там беспилотники используются для доставки, наблюдения и аэросъемки в труднодоступных районах, где традиционные способы передвижения ограничены", - сказал Кузьма. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»