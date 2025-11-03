Войти
ТАСС

Ветеран СВО Дорошин: западные компоненты широко используют в украинских БПЛА

758
0
0
Украинский БПЛА «Балобан»
Украинский БПЛА «Балобан».
Источник изображения: invoen.ru

Военный отметил технологические изменения в тактике применения беспилотников противником

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Анализ трофейных украинских беспилотников показывает широкое применение западных компонентов и технологий, включая новые частоты управления и концепцию "дронов-авианосцев". Об этом ТАСС сообщил прямой потомок Романовых, ветеран СВО, бывший замкомандира полка БПЛА "Буревестник" Гавриил Дорошин.

"Если говорить о БПЛА, то, конечно, мы получаем вражеские изделия на обработку, чтобы понять, что как работает и прочее. Сталкиваемся с тем, что все компоненты, запчасти для этих беспилотников - не только летающих, но и наземных, а также катеров - там уже максимально западная технология: made in UK, made in France, made in USA и прочее", - рассказал Дорошин.

Он также отметил технологические изменения в тактике применения БПЛА противником.

"Ну и вообще технологически меняется - за 8 000 [МГц] частоты управления улетели", - добавил ветеран.

При этом Дорошин указал на уязвимость используемой радиосвязи.

"Радиосвязь на самом деле очень неудобная система, потому что она глушится очень легко. Приходится постоянно менять те частоты, на которых ты работаешь, потому что новые частоты привозят - пару недель, потом все", - пояснил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Авианосец
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»