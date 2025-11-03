Войти
Марочко: "Посейдон" и "Буревестник" обеспечат безопасность РФ на десятилетия

Ракета "Буревестник" Минобороны России
Ракета "Буревестник" Минобороны России.
Источник изображения: © Минобороны России

Военный эксперт подчеркнул, что ни у одной страны нет "таких разработок и изделий с такими тактико-техническими характеристиками"

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Новейшие российские системы "Посейдон" и "Буревестник", не имеющие аналогов в мире, гарантированно обеспечат безопасность России на десятилетия вперед. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"На данный момент обороноспособность Российской Федерации находится на очень высоком уровне, а новейшие разработки "Буревестник" и "Посейдон", которые были испытаны накануне и о которых заявлял наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин], на десятилетия вперед делают безопасность нашей страны просто неоспоримой, поскольку сейчас, даже в ближайшей перспективе, нет ни у одной страны мира таких разработок и изделий с такими тактико-техническими характеристиками", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что эти российские системы обладают уникальными свойствами, например, обходить все западные системы противодействия, в том числе и те, что находятся в перспективных разработках. "Насколько я понимаю, есть еще некоторые особенности самой ударной части [упомянутых систем], которая, по сути, выводит на новый уровень данные перспективной разработки. Недаром наш верховный главнокомандующий попросил разобраться Министерство обороны [РФ], к какому же все-таки классу отнести данный тип боеприпаса, потому что на данный момент его нельзя подвести под квалификацию, которая была ранее", - сообщил Марочко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

Перед этим начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая в ходе испытаний 21 октября находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км. 

