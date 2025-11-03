Войти
ТАСС

ТАСС: сеткострел "Колокольчик" применяют на всех направлениях СВО

852
0
+1
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

Изделие предназначено для перехвата коммерческих дронов и FPV, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сеткострел "Колокольчик", предназначенный для перехвата дронов, применяют на всех направлениях СВО. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сеткострел "Колокольчик" применяется на всех направлениях спецоперации. На данный момент запущено мелкосерийное производство изделия, ежемесячно изготавливается 150-200 комплектов. В комплект входит сам сеткострел и четыре готовые к работе заряженные сетью кассеты. "Колокольчик" предназначен для перехвата коммерческих дронов и FPV", - рассказал собеседник ТАСС.

Сеткострел позволяет произвести два поочередных выброса сети. "Шансы на перехват вражеского дрона удваиваются, ведь у оператора есть две попытки. Либо в ходе одного боевого вылета можно поймать два дрона противника, не возвращаясь домой. Рекомендуемое расстояние выстрела до цели - 1-3 м. При этом нужно учитывать направление и силу ветра, поскольку сеть сдувает ветром от вертикального падения", - уточнили в организации.

В компании отметили, что сеткострел "работает по принципу двойного сброса от нижней подсветки". Питание производится от борта дрона. Размеры сетей - в среднем 3х3 м. Полетный вес заряженного изделия - около 310 г. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»