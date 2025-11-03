ТАСС: сеткострел "Колокольчик" применяют на всех направлениях СВО

Изделие предназначено для перехвата коммерческих дронов и FPV, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сеткострел "Колокольчик", предназначенный для перехвата дронов, применяют на всех направлениях СВО. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сеткострел "Колокольчик" применяется на всех направлениях спецоперации. На данный момент запущено мелкосерийное производство изделия, ежемесячно изготавливается 150-200 комплектов. В комплект входит сам сеткострел и четыре готовые к работе заряженные сетью кассеты. "Колокольчик" предназначен для перехвата коммерческих дронов и FPV", - рассказал собеседник ТАСС.

Сеткострел позволяет произвести два поочередных выброса сети. "Шансы на перехват вражеского дрона удваиваются, ведь у оператора есть две попытки. Либо в ходе одного боевого вылета можно поймать два дрона противника, не возвращаясь домой. Рекомендуемое расстояние выстрела до цели - 1-3 м. При этом нужно учитывать направление и силу ветра, поскольку сеть сдувает ветром от вертикального падения", - уточнили в организации.

В компании отметили, что сеткострел "работает по принципу двойного сброса от нижней подсветки". Питание производится от борта дрона. Размеры сетей - в среднем 3х3 м. Полетный вес заряженного изделия - около 310 г.