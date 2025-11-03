Войти
ТАСС

Эксперт Степанов назвал "Посейдон" убийцей морских баз

845
0
0
Океанская многоцелевая система "Посейдон" Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Океанская многоцелевая система "Посейдон" Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Этот подводный безэкипажный аппарат за счет своего поражающего воздействия "де-факто нейтрализует любую авианосную ударную группу", подчеркнул военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поражающая способность подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой делает его оружием тотального поражения для военно-морских баз и авианосных ударных групп противника. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Посейдон" - это не просто убийца военно-морских баз потенциального противника, но и за счет своего поражающего воздействия он де-факто нейтрализует любую авианосную ударную группу. Практически весь надводный и подводный флот, который окажется в зоне поражения "Посейдона", будет гарантированно ликвидирован. Поэтому это оружие глобального действия и тотального поражения", - отметил он.

Эксперт напомнил, что "Посейдон" перемещается в практически не контролируемом подводном пространстве на глубине до 1 тыс. м на неограниченные расстояния со скоростью, по разным оценкам, до 130 км/ч. По его словам, ни у одной армии мира нет комплексных систем своевременного выявления автономных подводных аппаратов с подобными характеристиками и скоростными показателями. И это говорит о том, что у Вашингтона как основного оппонента России никаких инструментов предупреждения и сдерживания в отношении "Посейдона" на сегодняшний день не существует.

Степанов добавил, что, по отдельным оценкам, зона потенциального поражения аппарата с гарантированной ликвидацией объектов составит более 25 км. С учетом того, что ключевая промышленная и финансовая инфраструктура как у США, так и у Великобритании сконцентрирована в прибрежных районах, она находится в зоне неприемлемого потенциального ущерба. "Неприемлемый ущерб равняется гарантированному стратегическому поражению, а значит "Посейдон" служит тем стоп-краном, который воспрещает в автоматическом режиме Вашингтону принимать какие-либо угрожающие национальной безопасности РФ военно-политические решения в соответствии с их доктриной", - заключил эксперт.

29 октября во время общения с бойцами СВО президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат". Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "Посейдон" может рассматриваться как оружие судного дня. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»