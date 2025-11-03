Гроза океанов: что известно о «Посейдоне» и его носителях

ВМФ планирует разместить 32 аппарата на четырех подводных лодках

В Северодвинске под руководством главы Минобороны Андрея Белоусова на «Севмаше» состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Предположительно именно она должна стать первым носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. ВМФ России планирует получить до 32 таких систем, размещаемых на четырех подводных лодках. Это новое поколение оружия станет инструментом стратегического сдерживания, гарантирующим нанесение неприемлемого ущерба экономике и инфраструктуре любого прибрежного государства, в ответ на агрессию. Что представляют собой новое оружие и его носители — в материале «Известий».

Оружие Судного дня

Последнюю четверть века Россия усиленно модернизировала свои стратегические ядерные силы, как наступательные, так и оборонительные. Здесь можно вспомнить и о новом семействе подводных лодок с баллистическими ракетами на борту проекта 955 и 955М семейства «Юрий Долгорукий», и о новых межконтинентальных баллистических ракетах «Ярс» и «Сармат» и упомянуть семейство радаров системы предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж».

Также можно сказать и о циркулирующих слухах о возрождении системы управления стратегическими ядерными силами «Периметр», прозванной на Западе «Мертвой Рукой». Всё это говорит о том, что высшее руководство страны внимательно относится к современным угрозам. Такие системы, как «Посейдон» или ракета «Буревестник», предназначены для того, чтобы даже в гипотетическом случае, если бы враг смог в Судный день нейтрализовать большую часть нашей ядерной триады, всё равно остались бы некие системы, способные создать невозможные условия для выживания противника.

Аппарат «Посейдон» предназначен для того, чтобы своей ядерной боевой частью создать мощное цунами, способное накрыть огромные прибрежные территории. Большинство крупных городов мира находятся либо на берегу океана, либо недалеко от береговой черты на реках, впадающих в океан. Достаточно упомянуть такие города, как американские Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Сиэтл. Столица Великобритании город Лондон находится на берегах реки Темзы сравнительно недалеко от вод Северного моря. Можно также вспомнить и крупнейшую военную базу США Перл-Харбор на Гавайях в Тихом океане.

Какие корабли станут носителями «Посейдонов»

По заявлению президента России, носителей «Посейдонов» будет четыре. Это минимально необходимое количество единиц в составе дивизии для постоянного нахождения одной из них в море. То есть одна лодка находится на боевой службе, другая готовится к выходу в море, третья находится на этапе после окончания боевой службы, четвертая — на ремонте или модернизации. Соответственно, в угрожаемый период лодка, находящаяся на боевом дежурстве, запускает «Посейдоны», те идут по назначенным им целям, в зонах ожидания замирают и ждут команды на подрыв или на отбой.

Для удобства эксплуатации и технического обслуживания лодки должны относиться к одной серии. Так, ВМС Великобритании и Франции располагают именно четырьмя подводными лодками с баллистическим ракетами на борту.

Первым носителем аппарата стала лодка «Белгород». Она является последней в семействе ударных атомоходов проектов 949 и 949А. Эти лодки несут на борту 24 ракеты «Гранит». Несколько кораблей этого семейства всё еще находятся в составе ВМФ России. Строительство «Белгорода» было остановлено в трудные 1990-е годы. В XXI веке проект был переработан, и она официально была перезаложена на предприятии «Севмаш» в декабре 2012 года уже по новому проекту 09852. Надо полагать, что в новом проекте средняя часть лодки, где и располагались пусковые установки крылатых ракет, была переделана под изменяющийся (реконфигурируемый) док-отсек, способный нести и выпускать разнообразные подводные аппараты. Одним из них и является «Посейдон». Сама же лодка, как неоднократно сообщалось, будет решать задачи в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Оно занимается проведением различных работ на дне Мирового океана как в военных, так и в исследовательских целях. Судя по всему, именно с борта «Белгорода» и было проведено испытание «Посейдона» в октябре этого года. Но в роли постоянного носителя этого аппарата субмарина не может выступать. Это скорее испытательная лодка для отработки различных новых технологий подводных исследований.

Первым же штатным носителем «Посейдона» предположительно должна стать лодка «Хабаровск», о которой известно только то, что она имеет номер проекта 09851, была заложена в июле 2014 года на предприятии «Севмаш» и была названа при закладке как «стратегическая подводная лодка». Ранее такой классификации не встречалось в истории советского и российского ВМФ. Упоминание завода «Севмаш» ассоциируется с огромных размеров док-камерой, где свободно помещается атомный ракетный крейсер. Но на предприятии есть и другие цеха, в частности цех № 42, оснащенный уникальным оборудованием, например, для сварки титановых конструкций весом до 150 т, где и была заложена эта лодка. Он специализируется на постройке сложных подводных объектов. При этом работы в этом цеху окружены особой секретностью, и облик лодки на данный момент неизвестен. Впрочем, можно предположить, что на миделе лодки будет док-камера, где и будут храниться, обслуживаться и откуда будут запускаться до восьми аппаратов «Посейдон». С учетом предположительных данных аппарата — диаметр 1,5–2 м, длина 16–24 м и масса под 100 т — запуск такого оружия через традиционные носовые торпедные аппараты представляется малореальным.

1 ноября «Хабаровск» спустили на воду. На церемонии министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана. «Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал Андрей Белоусов.

Видимо, достройка на плаву и проведение различных испытаний займут от года до двух лет. Возможно, «Хабаровск» войдет в состав ВМФ России в конце 2026 года, а уже летом 2027-го перейдет к месту несения службы. Корпуса следующих лодок и механизмы для них уже явно находятся в работе. Не исключено, что могли быть и закладки лодок, о которых не сообщалось в прессе.

Дмитрий Болтенков