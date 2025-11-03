Эксперт Степанов: АПЛ "Хабаровск" может нанести ущерб любому врагу России

Такие атомные подводные ракетоносцы могут нести до шести "Посейдонов", поэтому даже один способен решить задачу нанесения стратегического поражения, подчеркнул эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спущенная со стапеля завода ОСК "Севмаш" атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 сможет нанести стратегическое поражение и неприемлемый ущерб любому противнику Российской Федерации. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Учитывая то, что такие атомные подводные ракетоносцы, как "Хабаровск", по открытой информации, могут нести до шести "Посейдонов", то даже одна подобная атомная подводная лодка способна решить задачу нанесения стратегического поражения любому нашему противнику. Нанесение неприемлемого ущерба - это основная задача. Всего четыре подводные лодки подобного типа уже проецируют неприемлемую угрозу нашему противнику", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что АПЛ становится неуязвимой и невидимой для противника на рабочей глубине в 500 м. По его словам, именно в этом заключается основное преимущество субмарины, которое обеспечивает абсолютную внезапность нанесения удара. "Нахождение "Хабаровска" в автономном подводном режиме до 120 суток позволяет ей обеспечивать морское боевое патрулирование в любой точке нашей планеты. Соответственно, это обеспечивает возможность активации комплекса "Посейдон" де-факто с любого географического направления, в самый непредсказуемый для нашего противника момент в ответ на вызовы любого уровня", - отметил Степанов.

1 ноября в Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. По словам главы военного ведомства, субмарина позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах мирового океана.