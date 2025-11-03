Войти
За четверть века на МКС побывали 290 человек из 26 стран

МКС
МКС.
Источник изображения: © Роскосомс

По программе станции были выполнены 125 пилотируемых полетов, добавили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 290 человек из 26 государств побывали на борту Международной космической станции за время ее эксплуатации. Об этом сообщили в Роскосмосе к 25-й годовщине прибытия на станцию экипажа первой долговременной экспедиции, после чего орбитальная лаборатория стала постоянно обитаемой.

"На МКС работали представители 26 стран <...> Из 290 человек - 239 мужчин и 51 женщина", - говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что по программе станции были выполнены 125 пилотируемых полетов - это 71 кораблей "Союз", 37 полетов Space Shuttle, 16 миссий Crew Dragon и один пилотируемый полет Boeing Starliner.

Точкой отсчета существования МКС считается 20 ноября 1998 года, когда в космос был запущен ее первый модуль "Заря". В течение почти двух лет станция дооснащалась модулями "Юнити" и "Звезда", а непрерывная эксплуатация "космического дома" началась 2 ноября 2000 года, когда на станцию прибыл корабль "Союз ТМ-31".

"На борт МКС перешел экипаж первой долговременной экспедиции (МКС-1): космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также первый командир МКС, астронавт НАСА Уильям Шеперд. С тех пор на МКС уже четверть века непрерывно работают экипажи России, США и астронавты других стран", - рассказали в Роскосмосе.

Сегодня экипаж "космического дома" состоит из семи человек, которые доставляются на станцию на российских "Союзах МС" и американских Crew Dragon. "С 2022 года действует программа перекрестных полетов, когда в экипажи всех американских кораблей, летящих к МКС для ротации экипажей, обязательно входит космонавт Роскосмоса, а в составе экипажа российских - астронавт НАСА", - отметили в госкорпорации.

По программе МКС за 25 лет выполнено 277 выходов в открытый космос - 75 из них совершено из российского сегмента, а 202 - из американского. За четверть века за бортом орбитальной лаборатории удалось поработать 157 космонавтам и астронавтам из 10 стран. Самый длительный выход - 8 часов 56 минут - выполнили астронавты НАСА Джеймс Восс и Сьюзен Хельмс в 2001 году, а рекордом по совокупной продолжительности внекорабельной деятельности обладает астронавт НАСА Майкл Лопес Алегриа.

Корабли и модули

Международная космическая станция находится на орбите Земли уже почти 27 лет. 20 ноября 1998 года был запущен ее первый модуль - функционально-грузовой блок "Заря", разработанный Центром имени М. В. Хруничева по контракту с американской компанией Boeing.

Первые годы смена экипажей МКС производилась только на шаттлах, которые не могли находиться в космосе более трех недель. "Союзы", которые могли летать по полгода и вмещали три человека, взяли на себя роль кораблей-спасателей, на которых экипаж мог эвакуироваться в случае критической нештатной ситуации. В 2011 году шаттлы перестали осуществлять полеты к МКС, а разработка новых американских пилотируемых кораблей сильно задерживалась. В связи с этим до ноября 2020 года международные экипажи на станцию летали только российскими "Союзами".

Сегодня МКС состоит из 16 модулей, относящихся к российскому и американскому сегментам. В российский сегмент входят "Заря", служебный модуль "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", а также многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". К американскому сегменту относятся узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторный модуль Destiny, шлюзовой отсек Quest, обзорный модуль Cupola, многофункциональный Leonardo и надувной модуль BEAM. Также в этот сегмент включены еще два модуля - европейский Columbus и японский Kibo.

  

