Раскрыта связь атомной подлодки «Хабаровск» и «Посейдона»

685
0
0
Фото: Telegram / Минобороны России
Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» была специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон». Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Виктор Кравченко.

Как отметил он, на цикл заводских и государственных испытаний, если учитывать актуальность времени, уйдет не более полугода.

1 ноября сообщалось, что в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка «Хабаровск». Церемония состоялась под руководством министра обороны России Андрея Белоусова. Глава ведомства поблагодарил всех причастных к ее созданию за добросовестную работу и отметил, что кораблю еще придется пройти цикл морских испытаний. Белоусов пожелал экипажу и сдаточной команде их успешного проведения.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил министру, что «Хабаровск» предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота.

Россия
Минoбороны РФ
Арктика
СФ
Ядерный щит
