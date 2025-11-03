Минобороны показало видео спуска на воду подлодки "Хабаровск"

Минобороны показало видео спуска на воду атомной подлодки «Хабаровск»

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео спуска на воду подлодки - носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск".

В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", ранее сообщило ведомство.

На видео от Минобороны РФ показан атомный подводный крейсер "Хабаровск", находящийся в эллинге. После поздравительных слов министра обороны РФ и по его комнате "начать движение" атомную подлодку спускают на воду.