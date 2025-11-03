Атомная подлодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске

В Северодвинске на предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга новейшей атомной подводной лодки «Хабаровск» под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом 1 ноября сообщило Министерство обороны.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», – отметил Белоусов.

Новый атомоход спроектирован в ЦКБ «Рубин» и предназначен для решения стратегических задач с применением современного морского вооружения, включая роботизированные системы. Белоусов подчеркнул, что подлодка позволит обеспечить безопасность морских границ России в разных районах Мирового океана.

В рамках поездки Белоусов также проверил ход модернизации других атомных подлодок на предприятии «Звездочка» и ознакомился с патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин», уже вошедшим в состав Военно-морского флота (ВМФ) после ледовых испытаний.

22 сентября атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» Северного флота успешно выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» по морской цели в Баренцевом море. Учебная мишень, имитировавшая корабль условного противника на расстоянии около 200 км, была поражена прямым попаданием. Пуск был произведен из подводного положения. Район стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и авиации, его безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии.