МО: подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов России в Мировом океане

МО: атомная подлодка "Хабаровск" обеспечит защиту интересов РФ в Мировом океане

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Носитель подводного оружия и роботизированных средств атомная подлодка "Хабаровск" позволит успешно решать задачи по защите интересов России Мировом океане, заявили в Минобороны РФ.

Подводный крейсер спущен на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

"Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана", - говорится в сообщении.