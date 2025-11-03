Войти
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Белоусову показали патрульный ледовый корабль «Иван Папанин»

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали патрульный ледовый корабль "Иван Папанин", повысивший эффективность работы ВМФ России в Арктике, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе рабочей поездки министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил Белоусову, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. Такая особенность значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед военно-морским флотом задач в Арктическом регионе, отметили в МО РФ.

В начале сентября "Иван Папанин" вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания, напомнили в ведомстве.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
23550
Арктика
СФ
