ТАСС

Белоусову представили патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил министру обороны, что этот тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был представлен министру обороны РФ Андрею Белоусову в ходе рабочей поездки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе рабочей поездки министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин". Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе российского военного ведомства, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота, что значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что "Иван Папанин" вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания, в начале сентября 2025 года. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
23550
Арктика
СФ
