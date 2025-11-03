Американский наёмник назвал отличия конфликта на Украине от войны в Ираке

Источник изображения: topwar.ru

Американский инструктор Мэтью Сэмсон, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал о принципиальных отличиях этого конфликта от войны в Ираке и Афганистане.

По словам американского военного, для него стала неожиданностью необходимость окапываться и вести позиционную войну. Ранее, участвуя в иракской и афганской кампаниях, он не видел там никаких окопов. Изредка американским военным приходилось вести боевые действия в пещерах. Сэмсон отметил, что в американской армии вообще не отрабатывают боевые действия в окопах. Наиболее близким к окопной войне американский инструктор считает зачистку строений, в которых есть коридоры. Однако из-за наличия дверей это совершенно другой опыт. На Украине военнослужащий армии США, чтобы не погибнуть, был вынужден изучать методы ведения позиционной войны и приспосабливаться к новым для себя условиям.

Кроме того, Сэмсон рассказал, что между западными наёмниками и украинцами нередко возникали ожесточённые дискуссии по поводу того, как правильно следует заходить в помещение при штурме здания, которое может быть под контролем ВС РФ. При этом внезапно выяснилось, что подходы различаются. Наёмник считает украинский способ более логичным потому, что «коварные русские» гораздо чаще ставят растяжки и мины, по сравнению с противниками армии США в Ираке и Афганистане.

Исходя из этого, самоуверенные и беспечные американцы привыкли врываться в помещения большими группами: если в комнату помещается семеро, туда заходит семеро. Опыт боевых действий на Украине показал, что комната может быть заминирована.