Войти
Военное обозрение

Американский наёмник назвал отличия конфликта на Украине от войны в Ираке

1239
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский инструктор Мэтью Сэмсон, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал о принципиальных отличиях этого конфликта от войны в Ираке и Афганистане.

По словам американского военного, для него стала неожиданностью необходимость окапываться и вести позиционную войну. Ранее, участвуя в иракской и афганской кампаниях, он не видел там никаких окопов. Изредка американским военным приходилось вести боевые действия в пещерах. Сэмсон отметил, что в американской армии вообще не отрабатывают боевые действия в окопах. Наиболее близким к окопной войне американский инструктор считает зачистку строений, в которых есть коридоры. Однако из-за наличия дверей это совершенно другой опыт. На Украине военнослужащий армии США, чтобы не погибнуть, был вынужден изучать методы ведения позиционной войны и приспосабливаться к новым для себя условиям.

Кроме того, Сэмсон рассказал, что между западными наёмниками и украинцами нередко возникали ожесточённые дискуссии по поводу того, как правильно следует заходить в помещение при штурме здания, которое может быть под контролем ВС РФ. При этом внезапно выяснилось, что подходы различаются. Наёмник считает украинский способ более логичным потому, что «коварные русские» гораздо чаще ставят растяжки и мины, по сравнению с противниками армии США в Ираке и Афганистане.

Исходя из этого, самоуверенные и беспечные американцы привыкли врываться в помещения большими группами: если в комнату помещается семеро, туда заходит семеро. Опыт боевых действий на Украине показал, что комната может быть заминирована.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»