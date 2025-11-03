Войти
РИА Новости

Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Захарова: Запад поверил в реальность "Буревестника" и боится новых испытаний

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое ещё вооружение Россия может продемонстрировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках дискуссии международного научно-туристического форума "Открой Атом" речь зашла о реакции за границей, особенно на Западе, на проведение испытаний ракеты.

"Они (представители других государств, Запада - ред.) поверили (в реальность "Буревестника" - ред.). Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них лёгкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие", - сказала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
