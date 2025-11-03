Реальность "Буревестника" не вызывает сомнений на Западе, заявила Захарова

Захарова: Запад поверил в реальность "Буревестника" и боится новых испытаний

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое ещё вооружение Россия может продемонстрировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках дискуссии международного научно-туристического форума "Открой Атом" речь зашла о реакции за границей, особенно на Западе, на проведение испытаний ракеты.

"Они (представители других государств, Запада - ред.) поверили (в реальность "Буревестника" - ред.). Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них лёгкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие", - сказала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.