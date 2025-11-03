Захарова: поставками оружия Киеву урегулирования не добиться

Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию о том, что Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, отметив, что поставками вооружения террористическому киевскому режиму никакого урегулирования не добиться.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что военное министерство США разрешило Белому дому поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

"Нынешняя администрация пришла под лозунгами, если уж говорить об их международных интересах и обещаниях предвыборных, именно урегулирования ситуации на Украине. Это была центральная тема. Очевидно и уже доказано и нынешней ситуацией, и в целом, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому. И уж тем более не видать выполнения тех самых предвыборных обещаний, которые давала та сама администрация, которая находится у власти", - сказала она журналистам.

По словам Захаровой, заявления и шаги, которые делались администрацией Трампа в политико-дипломатическом урегулировании, действительно внушали оптимизм.

"Мы исходим из того, что были даны предвыборные обещания как внутри США, так и была сделана серьезная заявка на международной арене о том, что администрация на тот момент приходящая, сейчас уже существующая в США, в состоянии выбрать не агрессию и провокацию, а глубинную работу по устранению первопричин для того, чтобы урегулировать кризис, а не усугубить", - указала дипломат.